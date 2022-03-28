Белорусская теннисистка Виктория Азаренко ушла с корта во время своего матча 1/16 финала турнира серии WTA-1000 в Майами. Она играла с Линдой Фрухвиртовой из Чехии.

Ее 16-летняя соперница взяла первый сет со счетом 6:2. Во втором сете при счете 3:0 в пользу чешской спортсменки Азаренко взяла свои вещи и ушла с корта. Белоруска заработала себе техническое поражение, сообщает tennishead.

Фрухвиртова вышла в 1/8 финала, ее ждет поединок с испанкой Паулой Бадосой.

Добавим, что турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля, он входит в серию «Мастерс».

Тем временем бывшая профессионаьная теннистистка Даниэла Хантухова раскритиковала 16-ю ракетку мира Викторию Азаренко за то, что она отказалась от участия в матче третьего круга Miami Open против чешской 16-летней Линды Фрухвиртовой. устроившей сенсацию в этой встрече.

Азаренко даже не пояснила судье, почему она уходит, оставив болельщиков на стадионе в замешательстве. Хантухова считает, что такой уход без объяснений был очень неуважительным.

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