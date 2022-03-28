По мнению Бюро нацбезопасности Польши, Киев считает, что именно Варшава может стать гарантом безопасности соглашения с Россией в урегулировании ситуации вокруг Украины. Об этом 27 марта, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, пишут “Известия”. Он считает, что это “только один из вариантов, который необходим на случай, если дойдет до каких-то мирных договоренностей. Все мы этого ждем и очень рассчитываем на такой вариант”.

По его мнению, Украина явно показывает некоторую заинтересованность в том, чтобы Варшава была в числе стран, отвечающих за гарантии безопасности Киева, если будет заключено мирное соглашение с Москвой.

– В фактическом виде пока такой формулы нет, однако это сигнал со стороны Киева, касающийся того, как он ценит роль Варшавы в данном конфликте, — отметил Солох.

В этот же день глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций пройдет очно 29–30 марта.

Как рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, очень сложно предположить исход переговоров, поскольку вторая сторона переговорного процесса находится вне общепринятых политических рамок и международных норм. Депутат указал на то, что вместо конкретных шагов украинская сторона «ждет указаний из-за океана», что существенно затягивает переговорный процесс.

Ранее глава бразильского МИДа Карлос Франса отметил, что Бразилия гипотетически могла бы помочь организовать конструктивный диалог на переговорах Москвы и Киева. Подобное желание немногим раньше выразил Израль, предложив взять на себя роль посредника на российско-украинских переговорах. Однако перед этим властям Израиля необходимо понять, смогут ли они действительно быть полезными.

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