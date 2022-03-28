Четверо мужчин в возрасте от 22 до 42 лет с прошлого года промышляли кражами из автомобилей и организаций, сообщает МВД.

У членов преступной группы оперативники обнаружили похищенные электро- и автоинструменты, а также оргтехнику. Установлено, что объектами совершения преступлений, как правило, становились грузовики и складские помещения. “Добычу” сдавали в пункты приема цветмета, а вырученные деньги тратили на личные нужды.

Сыщики подозреваемых задержали с поличным после кражи из пункта приема вторсырья, в который они накануне сдали похищенное имущество.

Фигуранты неоднократно судимы. Установлена их причастность более чем к 20 хищениям.

Возбуждено уголовное дело за совершение краж группой лиц.

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