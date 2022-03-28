Трагический случай произошёл в Городокском районе из-за ветра. В субботу спасателям поступило сообщение о двух пострадавших женщинах в результате падения дерева в районе улицы Старополоцкой в городе Городок.

К месту сообщения были незамедлительно направлены подразделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Городокского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

– Мы подъехали к месту, где предположительно находились пострадавшие на земле лежали две женщины, одна из них была заблокирована ветками упавшего рядом с ними дерева, – рассказал сайту “Лепельский край” начальник дежурной смены Дмитрий Мукомол . Мы освободили женщину от веток дерева, чуть позже медики констатировали ее смерть. Вторая женщина, дочь погибшей была в сознании и говорила, что испытывает острую боль в ноге. Ее госпитализировали в больницу сотрудники скорой медицинской помощи.

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