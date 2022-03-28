Падение из окна является одной из распространенных причин детского травматизма и смертности. В большинстве своем это происходит, когда родители оставляют детей без присмотра. Один из последних случаев произошел в минувшие выходные в Барановичах, сообщает Следственный комитет.

По предварительной информации, 3-летний мальчик остался на кухне один, залез на угловой диван, стоявший рядом с подоконником, и упал вниз через открытое окно с высоты четвертого этажа.

Ребенок доставлен в больницу с различными травмами. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники и соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.

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