Страны Балтии заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях. Более того, готовы полностью от него отказаться. Все это ставит их перед лицом довольно трудного выбора. Газ, поступающий не от России, а из других источников, обойдется им гораздо дороже – да и не факт, что его будет хватать, пишет газета «Взгляд».

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его государство в большей степени, чем другие государства ЕС, готово отказаться от российских энергоносителей. В конце марта литовская госкомпания электроэнергетического сектора, занимающаяся производством электроэнергии, ее распределением и представлением энергетических услуг, сообщила, что больше не будет закупаться у Газпрома.

К слову сказать, Газпром – не единственный поставщик газа из России, снабжающий Литовскую Республику. До сих пор Клайпеду постоянно посещали суда, доставлявшие сжиженный природный газ из российского Высоцка, где находится завод компании «Новатэк». Однако на днях литовские власти показательно отказались и от этих поставок.

О том, чем все это обернется для потребителя – и без того шокированного небывало высокими счетами за минувшую зиму, – сообщил председатель литовской Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс. По его словам, с июня 2022 года электроэнергия в Литве может подорожать примерно на 50%. Газ для тех, кто его использует для приготовления пищи, подорожает на 100%, а для отопления – на 200%.

Латвия сейчас находится в куда менее выгодной позиции, чем Литва. У Литвы есть в порту Клайпеды свой терминал сжиженного природного газа – куда доставляется продукция из США и Норвегии. На данный момент клиенты литовского СПГ-терминала полностью забронировали мощности регазификации на этот газовый год, который продлится до 30 сентября 2022-го. Кроме того, в этом году должен заработать и недавно построенный газопровод GIPL, соединяющий Литву с Польшей. Газ из данных источников обойдется литовскому потребителю куда дороже российского – но он, по крайней мере, точно будет. У Латвии же собственного подобного терминала нет. Сегодня Латвию и Эстонию может обеспечить необходимым объемом газа лишь терминал в Клайпеде. Но тут встает вопрос цены и пропускных способностей.

К слову, в Латвии давно уже рассуждают о необходимости обзавестись собственным СПГ-терминалом – но дальше разговоров дело не идет. Недавно на вопрос главы комиссии Сейма Латвии по регулированию общественных услуг Вячеслава Домбровского о том, поддерживает ли Минэкономики строительство такого терминала, один из ведущих экспертов ответил, что это возможно – но только в том случае, если какой-либо частный инвестор увидит соответствующую бизнес-перспективу.

Эстонские власти тоже заявляют, что не видят возможности рассчитываться за российский газ в рублях. При этом возникает серьезное опасение, что запуск газопровода GIPL, соединяющего Польшу и Литву, может привести к тому, что большая часть мощностей единственного терминала СПГ в Клайпеде будет работать именно на Польшу.

Поэтому у эстонских компаний может не оказаться возможности получать через Клайпеду газ даже в прежних, явно недостаточных для обеспечения всей страны объемах. Ведь Польша давно уже планировала отказаться от российского газа, а законтрактованные объемы СПГ в Катаре и США составят более 12 млрд кубометров в год. Из них действующий польский терминал в Свиноуйсьце сможет принять сейчас только 5 млрд кубометров, а после реконструкции – 7,5 млрд кубометров. Еще Варшава планирует задействовать новый терминал в Гданьске, но точные сроки его запуска неизвестны. В таких условиях поляки могут возложить дополнительную нагрузку на терминал в Клайпеде, наплевав на потребности Латвии и Эстонии.

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