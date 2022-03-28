Министр экономики Германии Роберт Хабек рассказал журналистам, что страны «Большой семерки» обсудили требование Владимира Путина оплачивать поставки газа в рублях и решили, что это является односторонним нарушением контрактов, сообщают СМИ.

Также он добавил, что страны G7 готовы к самым разным сценариям развития событий, в том числе и остановке поставок российского газа по инициативе России.

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