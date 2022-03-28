“Спутник V” стал первой в мире вакциной против коронавируса с доказанной эффективностью среди ВИЧ-положительных лиц, которые получают антиретровирусную терапию (АРТ).

Результаты исследования и его методология опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

В частности, в статье опубликованы научные данные по эффективности вакцины против коронавируса для лиц, живущих с ВИЧ: она составила 79%, согласно анализу данных более чем 24 тыс ВИЧ-положительных пациентов в Москве, получающих АРТ.

Эффективность против госпитализации среди ВИЧ-положительных лиц превысила 90%, против средних и тяжелых случаев заболевания – более 97%, отмечается в исследовании.

Вакцинация “Спутником V” в 2,5-3,3 раза снизила риск заболевания коронавирусом среди ВИЧ-положительных лиц, получающих АРТ и лиц с нарушениями иммунитета, по сравнению с теми, кто не был вакцинирован, пишет Смартпресс.

“Таким образом, несмотря на снижение эпидемиологической эффективности против дельта-варианта, особенно у ВИЧ-инфицированных с ослабленным иммунитетом, защита вакцины “Спутник V” от среднетяжелого или тяжелого заболевания остается достаточной для того, чтобы ее можно было рекомендовать для всех ВИЧ-инфицированных, получающих АРТ”, – делают вывод авторы исследования.

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