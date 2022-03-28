Спас соседа из горящей квартиры

Вечером 27 марта на номер “112” поступило сообщение о пожаре на улице Ландера в Минске, сообщает МЧС.

По прибытии к месту вызова было установлено, что в кухне однокомнатной квартиры произошло возгорание имущества на площади 3 кв.м. Выяснилось, что до прибытия подразделений МЧС в горящей квартире сосед обнаружил в коридоре на полу брата хозяйки и вынес его из опасной зоны.

Пострадавший без сознания был передан бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медиками мужчину госпитализировали с термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения.

Эвакуация жильцов дома не потребовалась. В результате огнем повреждено имущество в кухне, закопчена квартира.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки микроволновой печи).

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