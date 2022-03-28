Американский актер Уилл Смит ударил по лицу актера и комика Криса Рока во время церемонии вручения премий “Оскар”. Трансляция велась телеканалом ABC.

Рок объявлял претендентов в категории “Лучший документальный фильм”. Во время выступления комик пошутил “об удивительной, очень короткой прическе” Джады Пинкетт-Смит – жены Уилла Смита. Она в последнее время страдает от алопеции – аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос. Недавно она заявила, что не будет больше этого скрывать.

После этих слов Смит поднялся на сцену, ударил Рока по лицу. Затем он вернулся в свое кресло, но произнес еще несколько нецензурных слов в адрес Рока. В этот момент на трансляции отключили звук, так что слова Смита остались неизвестными. Рок попытался свести все к шутке.

После этого церемония продолжилась в обычном порядке.

Позднее вышедший на сцену уже для получения награды за лучшую мужскую роль Смит начал плакать, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж в фильме “Король Ричард” – Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.

“Но на этой работе ты должен терпеть, когда люди неуважительно говорят о тебе, улыбаться и говорить, что все хорошо”, – добавил он.

“Я хочу быть посланцем добра и заботы, и я хочу извиниться перед академией и всеми остальными номинантами”, – сказал Смит.

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