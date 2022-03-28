Госсекретарь США в 1997–2001 годах Мадлен Олбрайт умерла 23 марта в Вашингтоне в возрасте 84 лет.

Мадлен Олбрайт стала первой женщиной на посту Госсекретаря США. Олбрайт была одной из центральных фигур администрации президента США Билла Клинтона. Во главе американской дипломатии она выступала за расширение НАТО и бомбардировки Югославии в 1999 году.

23 февраля — за день до российского вторжения в Украину — The New York Times выпустила колонку Олбрайт о тогда еще ожидаемой войне. Она стала последней колонкой бывшего Госсекретаря и во многом пророческой.

Встреча с Путиным

Олбрайт оказалась первым из высших государственных лиц США, кому довелось встретиться с Владимиром Путиным в его новом статусе действующего президента России. Об этой встрече Олбрайт вспиминает в колонке. По ее словам, тогдав администрации Клинтона мало что знали о Путине помимо того, что карьеру свою он начинал в КГБ.

”Я надеялась, что наша встреча позволит мне присмотреться к этому человеку и оценить, чем его внезапное возвышение чревато для американо-российских отношений, переживавших серьезный спад на фоне войны в Чечне. Едва расположившись напротив него за небольшим столиком в Кремле, я сразу с удивлением отметила разительный контраст между Путиным и его харизматичным, шумным предшественником Борисом Ельциным. Ельцин льстил, хвастался и всячески пытался пустить пыль в глаза — Путин же, напротив, совершено безэмоционально и не пользуясь никакими шпаргалками говорил о своей решимости воскресить российскую экономику и сокрушить чеченских мятежников. По дороге домой я записала свои впечатления. “Путин невысок, бледен, — писала я, — и холоден настолько, что напоминает рептилию”. По его словам, он понимал причины падения Берлинской стены, но не ожидал, что весь Советский Союз тоже распадется вслед за ней. “Путина смущает то, что произошло с его страной, и он твердо намерен возродить ее величие””, – вспоминает Олбрайт.

Прогноз вторжения

Ревизионистское и абсурдное утверждение Путина, будто Украина “полностью сформирована Россией” и, в сущности, искусственно вырвана из Российской империи, полностью согласуется с его искаженной картиной мира в целом, – отмечает Олбрайт. По ее словам, своей речью Путин заложил идейный фундамент для полномасштабного вторжения.

“На протяжении двадцати с лишним лет, прошедших со дня нашей встречи, Путин прокладывал свой курс, планомерно отказываясь от демократического развития в пользу сталинских схем. Он сосредоточил в своих руках политическую и экономическую власть, последовательно переманивая на свою сторону или уничтожая потенциальных соперников и параллельно расширяя сферу российского влияния в странах бывшего СССР. Как и другие авторитарные правители, Путин не видит разницы между своим благополучием и благополучием всего народа, а оппозиционные взгляды приравнивает к предательству. Он уверен, что американцы — не более, чем зеркальное отражение его собственных цинизма и жажды власти, и что в мире, где все лгут, он тоже не обязан говорить правду. И поскольку он убежден, что США доминирует в своем регионе, опираясь исключительно на грубую силу, ему кажется, что и у него есть такое же право”, – отмечает Олбрайт.

Еще 23 февраля экс-госсекретарь предсказала, что вместо того, чтобы вымостить путь России к величию, вторжение в Украину приведет Путина лишь к бесчестью, дипломатической изоляции его страны, невосполнимому ущербу для ее экономики и стратегической уязвимости перед лицом окрепшего и сплотившегося Западного альянса.

“Война, которая без сомнений окажется кровавой и катастрофической, вытянет из России все ресурсы и приведет к потере множества жизней, а кроме того вынудит Европу в срочном порядке изживать опасную зависимость от российских энергоносителей. И конечно же, в самой Украине российское вторжение столкнется с яростным вооруженным сопротивлением, которое будет сопровождаться деятельной поддержкой Запада. И республиканцы, и демократы сейчас совместно работают над выработкой пакета постановлений, которые позволят активнее поставлять в Украину вооружение. Так что ничего даже отдаленно похожего на повторение российской аннексии Крыма в 2014 году ожидать не приходится. Скорее уж события будут развиваться по сценарию провальной советской оккупации Афганистана в 1980-х годах”, – написала Олбрайт.

”Украина имеет безусловное право на суверенитет вне зависимости от того, с кем ей довелось соседствовать. В наши дни это признают все великие державы — и Путину тоже придется это признать. Именно эта идея лежит в основе западной дипломатии последних лет. И именно она отличает мир, в котором правит закон, от того, в котором царствует хаос”, – подчеркнула экс-госсекретарь.

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