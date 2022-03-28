В возрасте 84 лет скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов. Об этом haqqin.az сообщил сын покойного экс-президента Заур Муталибов.

Он отметил, что Аяз Муталибов скончался 27 марта в 21:00.

Аяз Ниязи оглы Муталибов родился 12 мая 1938 года в Баку – в семье хирурга и будущего участника Великой Отечественной Войны. Детство и юность политика прошли в небольшом городе Шамахи близ Баку и, как вспоминал сам будущий президент, не всегда соответствовали советскому образу жизни.

«Я еще со школьных лет полюбил джаз, за что меня частенько критиковали в комсомольской стенгазете, называя стилягой. Еще я обожал Элвиса Пресли, а позднее восторгался «битлами», – говорил он в одном из интервью.

В 1962 году Муталибов закончил Азербайджанский нефтехимический институт, а спустя четыре года он стал директором Бакинского завода холодильников и бытовых машин. В 36 лет Муталибов получил должность генерального директора Бакинского производственного объединения по выпуску холодильников и бытовых машин.

Муталибов вступил в КПСС в 1963 году, но на свою первую партийную должность – второй секретарь Наримановского райкома партии Баку – был избран только в 1977 году. Два года спустя он стал министром местной промышленности АССР. В октябре 1982 года занял должности председателя Госплана АССР и заместителя председателя Совета Министров АССР.

Следующий карьерный скачок произошел в январе 1989 года – Муталибов стал председателем Совета министров АССР. Ровно год спустя – первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана.

В мае 1990 года Муталибова изберут первым президентом Азербайджанской ССР и в этом статусе он станет политиком всесоюзного масштаба, войдя в состав Политбюро ЦК КПСС. Бывший высокопоставленный советский чиновник, Муталибов был избран первым президентом независимого Азербайджана в 1991 году. На безальтернативных выборах он получил колоссальную поддержку избирателей – 98,5% голосов. Единственный соперник Муталибова – лидер социал-демократов Зардушт Ализаде – отказался от участия в выборах за неделю до голосования.

25 февраля 1992 года азербайджанская оппозиция настаивает на созыве внеочередной сессии Верховного Совета республики, на которой выдвигает требование об отставке президента, возложив на него вину за обострение обстановки в Нагорном Карабахе. 5 марта 1992 года воспользовавшись неудачами азербайджанского правительства в борьбе с армянским сепаратизмом, Народный фронт Азербайджана организовал массовые беспорядки и сверг Аяза Муталибова.

14 мая того же года Верховный Совет республики, заслушав отчет парламентской Комиссии по расследованию событий в Нагорном Карабахе, и не найдя прямой вины Аяза Муталибова, отменяет свое решение об отставке и восстанавливает его на посту президента. На следующий день члены Народного фронта организуют массовые беспорядки и снова свергают Муталибова, который был вынужден покинуть республику и на долгие годы стать политическим эмигрантом.

8 августа 2011 года Аяз Муталибов с согласия властей Азербайджана посетил Баку для участия в похоронах старшего сына, который скончался от онкологического заболевания. Незадолго до этого парламент Азербайджана принял закон о статусе экс-президента, после чего он окончательно вернулся из эмиграции в Баку, где прожил до самой смерти.

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