Российский рубль продолжил рост, а евро и доллар пошли на снижение. Как для иностранных валют завершится март на валютном рынке Беларуси? Об этом специально для Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.



– Если говорить о внешних факторах, то, во-первых, это снижение евро к доллару. Валютная пара снизилась с 1,1060 до 1,0990, или на 0,7%.

Вторым важным фактором было восстановление российского рубля к иностранным валютам после его сильного падения. За неделю доллар в России подешевел с 103,4 до 96,4 российского рубля, или на 6,8%. Евро снизился со 114,4 до 105,9 российского рубля, или на 7,4%.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал. Доллар снизился за неделю на 1,80%, евро подешевел на 2,45%, а российский рубль вырос на 5,35%.

Валютная корзина выросла на 1,58%. Причем на торгах в четверг стоимость корзины обновила исторический максимум. Это уже третья неделя подряд снижения белорусского рубля к валютной корзине.

На начавшейся неделе частичное восстановление российского рубля к иностранным валютам может быть продолжено.

И в этом случае доллар может снизиться до 3,14 белорусского рубля, евро может подешеветь до 3,42 белорусского рубля,

российский рубль может подорожать до 3,49 белорусского рубля за 100 российских.