Песков сообщил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе платить рублями, пишет РИА Новости.

“Российские ведомства и “Газпром” сейчас обсуждают детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли, о бесплатных отгрузках речи не идет”, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

“Процесс поставок, он весьма и весьма сложный. Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются”, — сказал представитель Кремля.

На вопрос, как будет реагировать Москва, если Европа откажется платить в рублях, Песков ответил: “Будем решать вопросы по мере их поступления”.

“То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно”, — заключил Песков.

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