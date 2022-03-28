Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между двумя странами, скорее всего, пройдут завтра. Член украинской делегации Давид Арахамия назвал точное время: вторник в 10:00, пишет Onliner.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли какое-либо продвижение по теме возможной встречи президентов России и Украины и можно ли ожидать ее после переговоров делегаций в Стамбуле, Песков сказал: «Нет, продвижения нет».

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