Белорусы продолжают уезжать из страны, и количество поводов для этого лишь растет.

Кандидат социологических наук Оксана ШЕЛЕСТ рассказала газете «Белорусы и рынок» об основных тенденциях современной белорусской эмиграции.

Волна эмиграции, начавшаяся в 2020 году, может быть рассмотрена как целостная: причины и специфика одни и те же. Но, с другой стороны, в эмиграционной волне 2020–2021 годов есть как минимум две составляющие, которые накладываются друг на друга по времени, но разные по характеру.

В 2020–2021 годах сильно изменилась сама структура белорусской эмиграции: масштабы ее непонятны, но по причинам и характеру процессы общие. Если раньше мы имели дело с обычной эмиграцией, прежде всего трудовой, то в течение этих двух лет наблюдаем эмиграцию по политическим причинам, и она совершенно иная, считать ее можно по-разному. В 2020–2021 годах белорусы уезжали из страны без оформления трудовых виз, иногда вообще без виз — это можно было бы учесть, если бы кто-то пытался считать. А некоторые вообще бежали окольными путями и партизанскими тропами, поэтому ни на выезде из Беларуси, ни на въезде в другие страны невозможно собрать информацию, сколько же граждан в итоге уехало и не вернулось.

Почему я говорю о двух волнах внутри эмиграции 2020–2021 годов? Потому что это два качественно разных процесса. Первый этап эмиграции — в августе и сентябре 2020 года, когда люди бежали от преследования и угроз репрессий. Это очень разные люди — по социальному статусу, социально-демографическим характеристикам, те, кто участвовал в политических процессах, в акциях протеста. Они находились в экстремальной ситуации и часто просто не могли вернуться в страну, так как уезжали из Беларуси нелегально.

А вторая волна внутри той эмиграции началась несколько позже и была вызвана чистками в государственных структурах, разных организациях и учреждениях, увольнениями несогласных, нелояльных, тех, кто засветился в политическом процессе. Мало того, что людей увольняли по политическим причинам, они еще получали черную метку — не могли устроиться на работу по специальности в пределах страны, что называется запретом на профессию. Если представителям рабочих профессий проще сменить работу, то для людей, работающих в медицине, образовании, науке, в журналистике, запрет на профессию означает приговор.

Эмиграция военного времени

Понимание эмиграции 2020–2021 годов важно и для понимания того, что происходит сейчас. 24 февраля положило начало «новому, дивному миру», и сейчас мы имеем новую ситуацию.

Во-первых, усиливаются тренды, которые проявились в 2020–2021 годах, появились новые категории эмиграции, отъезд людей наблюдается уже сейчас и может прогнозироваться в ближайшем будущем. При этом оценить масштаб этой волны пока трудно, но можно анализировать, какие категории людей и какие сферы она затронет.

Для многих решение об отъезде ускорили военные действия против Украины и усиление западных санкций против Беларуси. В связи с последними событиями появилась и сравнительно новая категория эмигрантов.

Кроме того, в отдельных сферах сейчас просто нет возможности работать. Например, условная блокировка SWIFT приведет к тому, что часть компаний просто не сможет работать в Беларуси при всем желании, и они вынуждены будут релоцироваться. А представительства иностранных и международных компаний будут уезжать из Беларуси по этическим причинам или из солидарности.

Но это, наверное, не весь перечень. Если сохранится нынешний уровень санкций, то определенная часть связей — экономических, торговых, обменных связей с частью мира, которая лежит к западу от Беларуси, будет просто закрыта, что скажется на очень-очень многих сферах экономики.

И наконец, появилась новая, очень явная категория белорусских миграционных процессов — то, что в экономике назвали бы «мужчинами трудоспособного возраста», а на самом деле это военно­обязанные. Ощущение мобилизации витает в воздухе, поэтому многие белорусские мужчины, которые не хотят быть призванными, предпочитают превентивно покинуть страну. Хотя бы на время.

Последствия

Происходит дальнейшее вымывание человеческого ресурса из Беларуси, особенно из высокотехнологичных сфер, из бизнес-сектора, из интеллектуальной сферы, сферы образования, культуры. По количеству уезжающих процессы, может быть, не фатальные, но по качеству очень серьезные.

Важно еще и то, что миграция к нам надолго прекращена. Получается, при такого рода оттоке ресурсов никакого притока мы не получим.

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