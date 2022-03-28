«Задача, которая поставлена перед промышленностью, – нарастить на российском рынке экспорт не менее одного миллиарда долларов. И мы чувствуем, что эта задача вполне реализуемая», – заявил министр промышленности Петр Пархомчик в эфире телеканала «Беларусь 1».

Спрос на белорусскую продукцию высокий. «Таких низких складских запасов в промышленности давно уже не было», – отметил министр.

В прошлом году поставки в Россию выросли на 52%. Рост продолжился и в этом году – по итогам двух месяцев он составил 36%, пишет издание “Белорусы и рынок”.

Министр заверил, что санкции подтолкнули белорусскую промышленность к поиску новых путей поставок, преимущественно через Россию. Назвал он и новые маршруты в этом направлении: Астрахань, Новороссийск, Санкт-Петербург и Владивосток.

Важным приоритетом остаются Африка и Азия, не исключаются варианты отгрузки через Грузию и Иран.

По словам Петра Пархомчика, проблема санкций в большей степени затронула Россию, чем Беларусь. «Мы готовились к этому». Тогда как в России есть зависимость от импортных комплектующих.

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