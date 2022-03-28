Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск накануне открыл опрос в Twitter — стоит ли ему создать новую соцсеть в противовес той же Twitter. Как пояснил Маск, неспособность мессенджера продвигать свободу слова подрывает основы демократии.

«Свобода слова необходима для функционирования демократии, — также написал Маск. — Считаете ли вы, что Twitter строго придерживается этого принципа?». При этом он предупредил, что «последствия опроса будут важными», и призвал респондентов отнестись к голосованию серьёзно.

В итоге в опросе поучаствовали 2 млн пользователей, более 70% из них на вопрос ответили отрицательно, пишет dev.by.

Маск также спросил своих подписчиков, должен ли быть прозрачным алгоритм Twitter, который отвечает за подбор новостей в лентах пользователей. Три четверти респондентов сказали, что так и должно быть. Основатель Twitter Джек Дорси прокомментировал этот вопрос, написав что «выбор того, какой алгоритм использовать (или нет), должен быть доступен всем».

Маск в публичных дебатах давно защищает свободу слова — он называет себя «абсолютистом» в этом отношении. Ранее он написал, что по этой причине спутниковый интернет Starlink не будет блокировать российские источники новостей.

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