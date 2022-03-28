В МАГАТЭ обеспокоены сообщениями о захвате Славутича, где проживает большое число сотрудников Чернобыльской атомной электростанции.

В связи с захватом Славутича глава МАГАТЭ выразил свою обеспокоенность способностью руководства Чернобыльской АЭС регулярно менять персонал станции для необходимого отдыха. По словам украинского регулятора, ротации кадров на АЭС не было уже почти неделю, пишет Thinktanks.by.

Славутич находится за пределами зоны отчуждения, созданной вокруг Чернобыльской АЭС после аварии 1986 года. Российские силы взяли под свой контроль атомную электростанцию в Чернобыле 24 февраля. Ранее на этой неделе регулирующий орган Украины заявил, что обстрелы российскими войсками блокпостов в Славутиче помешали техническому персоналу Чернобыльской АЭС добраться до станции, сообщает Центр новостей ООН.

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