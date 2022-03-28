Южная Корея ввела новые ограничения на экспорт в Россию и Беларусь «нестратегических» товаров.

Соответствующее объявление сделало Министерство торговли, промышленности и энергетики страны. В список войдут 57 видов товаров.

По данным портала Korea.net, к нестратегическим товарам, например, относятся низкопроизводительные полупроводники, а также некоторые компьютеры и другие товары.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»