У защитников Мариуполя был выбор выйти из города и сохранить свою жизнь, но они не захотели оставлять там своих раненых собратьев, а также тела погибших. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью представителям российских СМИ, – сообщает пресс-служба главы государства.

“Внутри (города Мариуполя. – ред.) есть наши войска. Там, где русские войска могут зайти, они вошли. В какую-то часть города они не вошли. Потому что там наши ребята, которые отказались выходить на их призывы”, – сообщил он.

Владимир Зеленский рассказал, что регулярно общается с защитниками Мариуполя и членами их семей.

“Раз в два дня я выхожу на связь точно… Я им тоже говорил, что я все понимаю, мы обязательно вернемся, но если чувствуете, что вам нужно выйти, и чувствуете, что так правильно и вы можете выжить, – сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного, но сделайте. Я дал им право выбора. Они же сказали: мы не можем, здесь ранены, мы не покинем раненых. Более того, они сказали, что не покинут убитых”, – сказал глава государства.

По словам Зеленского, была попытка договориться с российской стороной о вывозе из города тел убитых военных и гражданских, которые лежат на улице под открытым небом, но такой вывоз не разрешили.

“Реальность такова: город заблокирован российскими военными, заблокированы все въезды и выезды из Мариуполя, заминирован порт. Гуманитарная катастрофа в городе однозначна. Потому что продукты питания, лекарства, вода заехать не могут. Российские военные обстреливают гуманитарные грузы, убивают водителей”, – рассказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также подтвердил, что в рамках договоренностей происходил выезд из города людей на гражданском транспорте, а также Россия организовала силовой вывоз мариупольцев в сторону оккупированных территорий.

“По нашим данным, более 2 тысяч детей вывезено. А это значит – украдено. Потому что нам не известны точные локации всех этих детей. Там были как с родителями, так и без. Это катастрофа, это страшно”, – сказал Владимир Зеленский.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»