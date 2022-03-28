Экстракт бамии и других слизистых растений удалит опасный микропластик из соленой и пресной вод, заявили ученые Американского химического общества.

Исследование представили на весеннем собрании Американского химического общества. Ученые предложили использовать химические вещества на растительной основе как альтернативу синтетическим химикатам, которые сами по себе представляют опасность для здоровья, пишет Хайтек.

Ведущий исследователь из Университета штата Тарлтон Раджани Шринивасан в объяснительном видео сказал: «Чтобы идти вперед и удалять микропластик или любой другой тип материалов, мы должны использовать натуральные материалы, которые нетоксичны».

Шринивасан и его коллеги исследовали, как будут действовать экстракты купленной в супермаркете бамии, алоэ, кактуса, пажитника, тамаринда и подорожника в различных загрязненных микро пластиком водах. Они тестировали отдельные цепочки углеводов и их комбинации, чтобы сравнив результаты микроскопических изображений до и после, определить, сколько частиц было удалено.

Они обнаружили, что полисахариды бамии в паре с пажитником лучше всего удаляют микропластик из океанской воды, а полисахариды бамии в паре с тамариндом лучше всего очищают пресную воду.

Учёные заключили, что растительные полисахариды работали так же хорошо или лучше, чем полиакриламид — химически опасное вещество. Шринивасан сказала, надеется расширить и коммерциализировать этот процесс, обеспечив более широкий доступ к чистой и безопасной питьевой воде.

В прошлых исследованиях Шринивасан изучала, как слизь из бамии и других растений удаляет текстильные загрязнители из воды и даже микроорганизмов. Она хотела посмотреть, будет ли это в равной степени применимо к микропластику.

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