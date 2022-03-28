Heineken объявила о передаче своего бизнеса в России новым владельцам

Голландский пивоваренный концерн Heineken уйдет из России и передаст бизнес новому владельцу, сообщается на сайте компании.

«Владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым или жизнеспособным в сложившихся обстоятельствах», — заявила компания и добавила, что в Heineken потрясены военными действиями на Украине.

Компания передаст бизнес в стране новому владельцу, при этом не получит прибыли от передачи прав собственности. Концерн ожидает, что потеряет около €400 млн. Кто станет новым владельцем бизнеса компании в стране, Heineken не уточнила, пишет РБК.

При этом Heineken попытается снизить риск «национализации» имущества и обеспечить благополучие сотрудников. Компания будет выплачивать зарплату 1,8 тыс. сотрудников до конца 2022 года и постарается обеспечить их занятость в будущем.

В течение переходного периода компания продолжит выполнять ранее сокращенные операции. В начале марта концерн объявил, что прекратит инвестиции и экспорт в Россию, производство, продажу и рекламу. Кроме того, Heineken отказался от получения денежных средств, роялти и дивидендов от российского подразделения. Как говорил РБК представитель компании, заводы продолжат выпускать пиво под другими брендами.

В начале марта компания объявила, что перестанет производить и продавать пиво под брендом Heineken в России, за несколько дней до этого она сообщила о приостановке экспорта пива в страну.

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