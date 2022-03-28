Подведены итоги республиканского конкурса «Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси-2021» и названы победители конкурса IV Республиканского делового форума – главного события Недели белорусского предпринимательства.
Лучшей областью для бизнеса Беларуси в 2021 году стала Брестская, а лучшим областным центром – город Гродно. Лучшим районом города Минска стала Администрация Центрального района, а специальной дополнительной номинацией за развитие и поддержку предпринимательства была награждена Администрация Партизанского района. Лучшим районом для бизнеса Беларуси, с численностью более 50 тысяч человек, стал Минский район, пишет издание “Белорусы и рынок”.
Лучшими районами стали Дрогичинский (Брестская область), Толочинский (Витебская область), Хойникский (Гомельская область), Дятловский (Гродненская область), Несвижский (Минская область), Могилевский (Могилевская область).
Всего в конкурсе приняли участие все 143 региона Беларуси.
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