Фотофакт. ХХIХ Международную книжную ярмарку посетило более 40 тысяч человек

Участие в ХХIХ Международной книжной ярмарке приняли 295 экспонентов из 12 стран. За пять дней работы, с 23 по 27 марта, выставку посетило порядка 42 тыс. человек, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

– Это рекордное посещение выставочных мероприятий подобной культурологической тематики, – сообщил исполнительный директор книжной ярмарки Дмитрий Макаров. – В выставке приняли участие 295 экспонентов из 12 стран: Китая, Турции, Ирана, Палестины, Венесуэлы, Германии, Узбекистана, Туркменистана, Кубы, Сирии, Ирака. Россию представило 61 издательство. Выставка получилась масштабной, яркой, насыщенной, как для участников, так и ее посетителей, которые в этом году проявили большой интерес и активность. Все пять дней работы книжной ярмарки пролетели мгновенно, теперь будем готовиться к юбилейной, тридцатой.

Под занавес, в Международный день театра на выставке с аншлагом прошла презентация книги известной журналистки Инессы Плескачевской «Феномен Валентина Елизарьева» издательства «Звязда». И. Плескачевская на протяжении двух лет создавала книгу о жизни и творчестве знаменитого хореографа феномен которого состоит в том, что, начиная с 1973 года он формирует образ белорусского балета. Балета, который видят и знают во всем мире.

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