Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал срок, за который Европа может отказаться от российского газа, пишет “Комсомольская правда”. По его словам, страны Евросоюза откажутся от поставок газа из России в течение двух лет. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил 27 марта в интервью телеканалу «Скай ньюс-Арабия».

В то же время глава европейской дипломатии отметил, что европейские государства стремятся пока лишь «снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его полностью. Также Жозеп Боррель заявил, что ЕС «стремится сформировать специальную армию для противостояния общим вызовам».

Ранее The Guardian разместила публикацию, в которой говорится, что Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями, а президент Германии Штайнмайер предсказал немцам «тяжелые дни» из-за ситуации на Украине. В то же время все европейские политики призывают сограждан экономить на еде. В ответ на эти призывы официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла предложение министра ФРГ есть меньше мяса для «борьбы против Путина».

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