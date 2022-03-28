Белорусские лесники предотвратили крупный трансграничный пожар, остановив огонь с территории Украины, сообщает Минлесхоз.

“На территории Украины горели леса – огонь вплотную приближался к белорусской границе.

С помощью камер видеонаблюдения должностные лица гослесохраны зафиксировали этот факт, оперативно организовали дежурство людей и техники, в кратчайшее время обустроили противопожарные полосы и барьеры”, — говорится в сообщении.

«Наши люди дежурили в опасной зоне и днем, и ночью. Чтобы не допустить перехода огня с территории Украины, было проложено более 40 километров противопожарных полос вдоль границы, 2 противопожарных барьера протяженностью 2 километра. Когда огонь оказался в непосредственной близости, был пущен встречный отжиг и заливка проблемных участков водой», – рассказали в лесхозе.

“При ликвидации угрозы была организована координация действий не только в рамках отрасли, но также со специалистами Госпогранкомитета и МЧС. В результате совместных усилий огонь был удержан на границе”, — сообщили в министерстве.

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