Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало суверенный рейтинг России из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщает Новая Газета со ссылкой на пресс-службу агентства.
Суверенный кредитный рейтинг — это мнение рейтингового агентства относительно кредитоспособности страны в целом. Он показывает, насколько вероятна возможность дефолта в том или ином государстве.
Три дня назад Fitch Ratings объявило об аннулировании рейтингов всех российских компаний, попавших под санкции Евросоюза, а также их дочерних структур. Рейтинги будут отозваны до истечения установленного ЕС крайнего срока — 15 апреля 2022 года.
В начале марта компания объявила о приостановке коммерческой деятельности в России. Ранее аналогичное решение приняла корпорация Moody’s, а рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило об отзыве кредитных рейтингов всех российских компаний.
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