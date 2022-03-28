Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало суверенный рейтинг России из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщает Новая Газета со ссылкой на пресс-службу агентства.

Суверенный кредитный рейтинг — это мнение рейтингового агентства относительно кредитоспособности страны в целом. Он показывает, насколько вероятна возможность дефолта в том или ином государстве.

Три дня назад Fitch Ratings объявило об аннулировании рейтингов всех российских компаний, попавших под санкции Евросоюза, а также их дочерних структур. Рейтинги будут отозваны до истечения установленного ЕС крайнего срока — 15 апреля 2022 года.

В начале марта компания объявила о приостановке коммерческой деятельности в России. Ранее аналогичное решение приняла корпорация Moody’s, а рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило об отзыве кредитных рейтингов всех российских компаний.

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