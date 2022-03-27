Президент Украины Владимир Зеленский впервые после начала войны России против Украины дал интервью российским журналистам. Разговор длился почти два часа.

В воскресенье, 27 марта, с президентом Украины созвонились российские журналисты. В частности, главный редактор “Медузы” Иван Колпаков, главный редактор телеканала “Дождь” Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь, корреспондент “Коммерсанта” Владимир Соловьев.

СМИ обещают к вечеру обнародовать все интервью без цензуры.

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