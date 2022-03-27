В самопровозглашённом Нагорном Карабахе введено военное положение. Соответствующий указ подписал глава региона Араик Арутюнян.

Минобороны России ранее сообщило, что военнослужащие азербайджанской армии вошли в зону ответственности российских миротворцев. Ведомство утверждает, что Азербайджан нанёс четыре удара с помощью беспилотного аппарата “Байрактар” в районе населённого пункта Фурух.

О случившемся российскую сторону проинформировали власти Нагорного Карабаха. Они сообщили о передвижениях азербайджанской армии и попросили увеличить в регионе численность российских миротворцев.

Москва призвала Баку отвести войска. МИД России призвал стороны к сдержанности.

Минобороны Азербайджана выразило сожаление об “однобоком заявлении” российского оборонного ведомства. Баку сообщил, что утром 26 марта армянские военнослужащие попытались совершить диверсию против азербайджанской армии. Чем все закончится, пока непонятно. Известно, что часть своих миротворцев из зоны карабахского конфликта Россия перебросила в Украину.

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