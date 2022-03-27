В 2018 году NASA поставило перед инженерами задачу разработать технологию, которая доставила бы на Марс не менее одной тонны за 45 дней.

Ученые из Университета Макгилла в Канаде разработали уникальный двигатель для космического корабля. Эта разработка позволит технологии лазерной тепловой тяги достичь Марса в рекордно короткие сроки.

Об этом пишет научный портал Phys.org.

В 2018 году НАСА поставило перед инженерами задачу разработать технологию, способную доставить на Марс не менее одной тонны груза за 45 дней, а также способную совершать более длительные путешествия вглубь Солнечной системы и за ее пределы. Такой запрос базировался на желании доставить груз и, в идеале, астронавтов на Марс, сведя к минимуму вредное воздействие галактических космических лучей и солнечных бурь.

Илон Маск предположил, что пилотируемая миссия на Марс с помощью ракет SpaceX займет шесть месяцев. Но команда ученых из Университета Макгилла по просьбе НАСА разработала технологию, которая опирается на лазерное тепловое движение, впервые изученное в 1970-х годах. Тогда исследователи использовали СО2-лазеры с длиной волны 10,6 микрона, самые мощные на тот момент, в то время как длина волны современных волоконных лазеров составляет один микрон.

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