В ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 марта, Украина, Литва, Латвия и Польша перевели стрелки на час вперед. В России, как и в Беларуси, стрелки не переводят.
Уже с воскресенья все страны-соседки, кроме Польши, имеют одинаковое время с Беларусью. По сравнению с Минском, в Варшаве минус час.
Беларусь с 1992 года дважды в год переводила стрелки часов. Но в 2011 году Россия перешла на единое время, а Беларусь повторила опыт соседки. В декабре 2014 года россияне вернули зимнее время, а мы так и остались в «лете».
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