В Беларуси возбудили уголовное дело против членов добровольческого батальона имени Калиновского, состоящего из белорусов, участвующих в войне на стороне Украины, сообщил замначальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич в эфире СТВ.
«Нам известно 50 человек, которые заявили о своем участии в деятельности “батальона” так называемого. Этим лицам дана правовая оценка, возбуждено дело “соучастие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства”, 361-я, часть 3», — рассказал он.
По его словам, по этому делу белорусские ведомства сотрудничают с российскими, а возвратившихся членов батальона в Беларуси будет ждать уголовная ответственность.
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Боец белорусского батальона имени Кастуся Калиновского, 32-летний Дмитрий Апанасович, погиб в Украине. Cообщается, что он был ранен в бою под Ирпенем, его срочно эвакуировали в больницу, но спасти его жизнь докторам не удалось.
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