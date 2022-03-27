Планируется, что в этом году в Гродненский аграрный университет поступят 70% абитуриентов по целевому направлению от плана общего набора, сообщает «Гродно Плюс».

Как и в прошлом году, в ВУЗ планируется принять порядка 520 человек на бюджетную и платную форму обучения. Обучаться первокурсники будут на 7 факультетах по 12 специальностям. Наиболее популярными в университете традиционно становятся «агрономия» и «ветеринарная медицина».

План набора на целевое впервые увеличен до 70%. Выполнить его, сообщают в университете, не просто, однако реально, так как профориентационная работа со школьниками проводится, начиная ещё с 9 класса. В первую очередь, к поступлению привлекают выпускников агроклассов, которым при подаче документов предоставляются определённые льготы.

Необходимость в таком большом количестве «целевиков» вызвана определённым недостатком кадров в хозяйствах. Напомним, главной особенностью целевого направления является то, что выпускник ещё до поступления заключает договор с организацией, в которой он обязуется отработать по распределению 5 лет.

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