94-я ежегодная церемония вручения премии «Оскар» состоится в воскресенье, 27 марта.
Ожидается, что в номинации Оскар лучший фильм победит CODA: Ребенок глухих родителей.
Статуэтку за лучшую режиссуру, как говорят букмекеры, заберет Джейн Кэмпион за работу над фильмом «Власть пса».
По прогнозам экспертов, лучшим актером в этом году станет Уилл Смит за роль в фильме «Король Ричард».
Лучшей актрисой станет Джессика Честейн за фильм «Глаза Тэмми Фэй».
Лучший актер второго плана — Трой Коцур, CODA: Ребенок глухих родителей.
Лучшая женская роль второго плана — Ариана ДеБоз, «Вестсайдская история».
Лучший оригинальный сценарий — «Белфаст».
Лучший адаптированный сценарий — «CODA: Ребенок глухих родителей.
Лучший анимационный фильм — «Энканто»
Лучшая оригинальная песня — Билли Айлиш — Не время умирать.
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