Мы снова ведем великую битву за свободу, битву демократии с автократией. И мы должны отдавать себе отчет в том, что она не будет выиграна в течение ближайших дней или месяцев. Мы должны готовиться к долгой борьбе. Украина и ее народ оказались на передовой в этом сражении. Их отважное сопротивление — часть борьбы за главные демократические принципы, которые объединяют всех свободных людей. Я обращаюсь к народу Украины: мы с вами.

Россия задушила демократию у себя дома и пытается сделать это в других странах. Путин говорит, что «денацифицирует» Украину. Это ложь. Это цинизм, и он знает это. И это просто непристойно. Президент Зеленский был избран на демократических выборах. Он еврейского происхождения, семья его отца погибла во время Холокоста. А Путин, как и другие автократы до него, имеет наглость думать, что сила дает правоту. Нет, это правота дает силу.

Этот преступник пытается представить расширение НАТО как имперский проект, направленный на дестабилизацию России. Нет ничего более далекого от истины. НАТО — оборонительный альянс, который никогда не стремился причинить ущерб России. Путин бросил прямой вызов мировому порядку, который основан на верховенстве права и который сложился после Второй мировой войны. Он угрожает вернуть Европу к десятилетиям войн, которые ее опустошали. Мы не можем этого допустить. Пусть он даже не смеет думать о вторжении хоть на дюйм территории НАТО.

Народ России, я всегда говорил с вами прямо и честно. Позвольте мне сказать, если вы можете слышать. Вы нам не враги. Я отказываюсь верить в то, что вы приветствуете убийство невинных детей и стариков, что вы принимаете бомбардировки больниц, школ и роддомов. Это не то, что делает великая нация. Это не то будущее, которого заслуживают ваши семьи. Я говорю вам правду. Война — это не то, чего вы достойны.

Ради бога, этот человек не может оставаться у власти.

Это приблизительный пересказ речи Джо Байдена, с которой он выступил 26 марта в Варшаве. Некоторые высказывания президента США отредактированы с сохранением их смысла.

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