Следственное управление УСК по городу Минску сообщило подробности дела “неработающего 46-летнего жителя Минска”. На фото – детский челюстно-лицевой хирург Андрей Любецкий.

“По данным следствия, на протяжении нескольких месяцев фигурант на своей странице в одной из социальных сетей размещал информацию, которая по своему содержанию была умышленно направлена на разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности, касающейся сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти и общественности, активно выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь.

Важно отметить, что еще будучи медицинским работником он неоднократно публично высказывался о принятом решении нарушить данную им врачебную клятву, основополагающие морально-этические принципы поведения врача и всячески препятствовать оказанию медицинской помощи сотрудникам милиции и членам их семей, призывал своих коллег к подобным противоправным действиям. С целью реализации задуманного фигурант принимал меры по сбору персональных данных указанной группы граждан.

Кроме этого, посредством этой же страницы обвиняемый, не стесняясь в выражениях, публично оскорблял Президента Республики Беларусь и сотрудников правоохранительных органов. Фигурантом неоднократно публиковались сообщения, в которых помимо оскорблений в адрес представителей власти содержались высказывания с использованием ненормативной лексики в отношении них.

Следует отметить, что мужчина являлся активным участником действий, грубо нарушающих общественный порядок.

По данным следствия, не менее восьми раз он принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходивших в 2020- 2021 годах на территории города Минска. Вместе с иными лицами он длительно и упорно нарушал общественное спокойствие и блокировал пути транспортных коммуникаций. Во всех случаях с целью публичного выражения незаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, а также ведения радикальной деятельности обвиняемый, демонстрируя протестную символику, выкрикивал различные лозунги, блокировал движение транспорта и игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Действия минчанина квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта);

ч.1 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности);

ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей);

ч.1,2 ст.368 (оскорбление Президента Республики Беларусь).

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу”, — говорится в сообщении.

Андрея Любецкого задержали в мае 2021 года. Он 18 лет работал хирургом в 4-й детской больнице Минска, а в 2016 году ушел в частную практику, когда с ним не продлили контракт. У Любецкого четверо несовершеннолетних детей.

Его жена Наталья Любецкая также медик — стоматолог. В начале апреля 2021 года она стала одной из героинь фильма «Манкурты» о уехавших из страны силовиков на телеканале ОНТ. Как утверждалось в фильме, Наталья Любецкая по просьбе экс-сотрудника спецподразделения «Алмаз» Игоря Макара, с которым училась в одной школе, забирала документы неизвестного содержания. В эфире сказали, что там были поддельные документы из КГБ. Наталью задержали и допросили, а затем освободили. Незадолго до задержания мужа она вместе с детьми уехала из страны.

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