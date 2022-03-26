В Беларуси активизировались валютчики. Об этом сообщил БЕЛТА начальник отдела главного управления по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Александр Картынник. С его слов из-за того, что в свете последних событий в ряде обменников не хватает валюты, появились представители теневого рынка.

В Беларуси, продолжил Картынник, вопрос с валютчиками уже практически закрыт, хотя раньше это было проблемой еще с 90-х. Сейчас они снова нашли благодатную почву. Только на Витебщине с 16 по 20 марта милиция выявила 4 факта незаконных сделок.

Картынник напоминает, что КоАП предусматривает за это штрафы от 50 до 150 базовых с конфискацией наличности, на которую покупается валюта. Отвечают обе стороны. Также есть ответственность за прием валюты в качестве платежного средства. Также от 50 до 150 базовых. ИП грозит за это от 100 до 200 базовых величин.

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