Ученые впервые обнаружили микропластик в крови человека после того, как исследование обнаружило его следы почти у 80 процентов доноров.

Шокирующее открытие было сделано группой голландских ученых, обнаруживших частицы в 17 из 22 образцов крови. Исследование было опубликовано в журнале Environmental International после того, как группа ученых из Свободного университета Амстердама исследовала кровь 22 анонимных добровольцев и проверила ее на пять типов обычного пластика.

Сюда входят ПЭТ, полипропилен и полистирол.

Они обнаружили наличие микропластика в 17 образцах при средней концентрации 1,6 микрограмма на миллилитр крови, что эквивалентно одной чайной ложке на 1000 литров воды.

Согласно их выводам, наиболее распространенным обнаруженным пластиком был ПЭТ, который используется для изготовления бутылок для напитков и упаковки для пищевых продуктов.

ПЭТ был обнаружен у 50 процентов добровольцев, а полистирол — у 36 процентов.

Полиэтилен, который используется в упаковочной пленке и пакетах, обнаружен в 23 процентах случаев.

Исследователи полагают, что для определения воздействия микропластика на кровь потребуется более детальная работа.

Это будет включать определение того, накапливаются ли они в организме и могут ли они влиять на функцию органов или проходят ли они через систему.

Доктор Дик Ветхаак, соавтор исследования, признал, что исследование было первым шагом, и его необходимо расширить до более крупной выборки.

Он сказал The Times: «Необходимо гораздо больше исследований, чтобы понять, что это значит. Мы знаем, что пластик находится в нашем теле, но куда он девается и что делает?»

Доктор Ветак заявил, что это исследование является первым в мире, которое проверяет наличие микропластика в крови.

Он также сказал, что таких результатов следовало ожидать, учитывая повсеместное распространение пластика, пишет издание Курсор.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»