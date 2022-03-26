В США считают, что Россия сменила захватнические приоритеты и уже нацелена не на Киев, а на Донбасс с целью отрезать украинские силы на востоке от остальных. Об этом пишет Reuters, со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Минобороны США.

В самой России в пятницу тоже заявили, что первый этап ее военной операции в основном завершен, и теперь она сосредоточится на полном “освобождении” Донбасса.

Это заявление указывает на то, что Москва может перейти к более ограниченным целям после того, как наткнулась на упорное сопротивление украинцев в течение месяца войны, пишет издание.

“Мы согласны, наша информация с этим совпадает”, – сказал журналистам чиновник в США. Он отметил, что США наблюдают, как российские силы становятся более агрессивными на Донбассе.

“Они, безусловно, сделали это приоритетным в своем списке”, – добавил чиновник.

Что касается Киева, то по его словам, здесь россияне “занимают оборонные позиции”.

Кроме того, чиновник США заявил, что украинские силы постепенно прогрессируют в наступлениях на российские войска вокруг Чернигова.

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