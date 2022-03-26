Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group заявила о приостановке сообщения между городами Хельсинки и Санкт-Петербургом поездами Allegro. Этим она закрыла один из последних возможных маршрутов прибытия россиян в ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

“По решению правительства Финляндии в понедельник, 28 марта, будет прекращено движение поездов Allegro. 27 марта из Хельсинки в Санкт-Петербург пройдет только утренний поезд Allegro, а дневной – AE786 отменяется. В воскресенье оба запланированных рейса пройдут из Санкт-Петербурга в Хельсинки”, – цитируют заявление компании.

Как отмечает издание, ссылаясь на слова финского министра по европейским делам и государственной собственности Титти Туппурайнена, поезда из России в столицу Финляндии Хельсинки переполнены российскими пассажирами с начала военных действий РФ в Украине.

Главная причина, по словам министра, по которой поезда еще едут в РФ, – это сохранение возможности финнам, которые проживают в России, вернуться в свою страну.

“Теперь очевидно, что ситуация для Allegro (поездов) изменилась, и продолжения их движения больше не будет по решению госсобственника”, – сказала она газете.

При этом граница между Финляндией и Россией остается открытой для пересечения на автомобиле.

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