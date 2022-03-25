Прогноз Александра Лукашенко: «Сегодня надо пройти через любые трудности, сложности, сжав зубы, выдержать этот и, возможно, следующий год».

У независимых экспертов более мрачные прогнозы. Многие говорят об откате в начало 1990-х годов прошлого века, когда после краха Советского Союза рухнула и привычная жизнь. А Вадим Иосуб, финансовый эксперт, старший аналитик «Альпари Евразия», вообще отбрасывает нас на 70–80 лет назад. Вот его рассуждения:

– Ни о каком 1992 годе речи не идет. Я сравнил бы то, что нас ждет, с 1942–1943 годами, когда страна была оккупирована, когда страна была в состоянии войны. Что такое 1992 год? Это на самом деле отправная точка для рывка вверх. Всё было очень плохо, но возможности были открыты, направление движения было понятно, что делать – было понятно. Весь цивилизованный мир страну и кормил, можем вспомнить пресловутые «ножки Буша», и оказывал финансовую, техническую, консультационную помощь. Экономически тяжелое время было, но, с другой стороны, это было время оптимизма, огромных надежд на то, что жизнь изменится и пойдет в лучшую сторону.

Сейчас совершенно противоположная ситуация. Можно сказать, что мы окажемся в той же точке, как и в начале 1990-х, по уровню доходов, росту цен, доступности товаров, но при этом вектор перспективы направлен в противоположную сторону. Будет в разы, на порядки хуже. Движение будет только вниз. Мы проскочим точку 1992-го и полетим ниже и ниже.

По словам эксперта, мы пока просто не осознали, что произошло и какими будут последствия.

– Народ не задумывается. Не будет так, что закончится всё одновременно – и инсулин, и бумага, и сахар. У кого пропало нужное ему лекарство – тому уже сегодня плохо, у кого-то любимый сорт кофе еще продается в магазине – пока всё прекрасно. Сценариев, что это закончится положительно для экономики страны, нет вообще. И это не зависит от того, как будет развиваться война в Украине. Ни один из вариантов окончания войны не предусматривает того, что через какой-нибудь месяц после событий с Беларуси снимут санкции и всё вернется на прежнее место.

С точки зрения экономических проблем сейчас происходят вещи беспрецедентные. Это совершенно другой уровень санкций, другой консенсус по санкциям, их гораздо сложнее обходить и так далее. Для снятия санкций победы Украины будет недостаточно, Россия и Беларусь должны будут реально пройти через демилитаризацию, денацификацию, имеется в виду отказ от господствующих в этих государствах идеологий. Плюс вопрос выплаты репараций. И только после этого может стоять вопрос о снятии санкций. Простому белорусу я просто посоветовал бы как-то ответственнее подойти к тому, что ждет его и его семью с точки зрения доходов и расходов, доступности еды, лекарств и т.д. Затянуть пояса – это, безусловно, не про недели и месяцы, это про годы, – указывает Вадим Иосуб.

Публикация из № 24 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету

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