Забор преткновения

О том, как в Молодечно не могут решить земельный спор два предпринимателя, а местные власти при этом заняли страусиную позицию

В городе Николая Апетёнка – учредителя частного предприятия «Эконика» – многие знают как честного и принципиального человека. Некоторые сотрудники предприятия работают со дня его основания – с 2003 года. О продовольственных магазинах предпринимателя покупатели всегда отзывались только положительно, никаких нареканий по поводу качества и количества товаров не было. Казалось бы, трудись и дальше на благо родного города да радуйся. Ан нет! Не всё в этой жизни так просто.

«У нас есть магазин розничной торговли «Ника», который имеет в городе очень удобное расположение – на Старой площади, – рассказывает Николай Апетёнок. – Здание магазина было приобретено на аукционе в ноябре 2007 года. В то время нашим смежным землепользователем являлось Минское обувное объединение «Луч».

Мы построили возле магазина склад, вложили туда около 20 тысяч долларов и были готовы развиваться дальше. Неоднократно обращались на предприятие «Луч» по поводу приобретения их земельного участка, на территории которого находились «здание производства текстильных, швейных и кожаных изделий» и «здание склада химикатов».

Позже стало известно, что предварительно два здания были оценены примерно в 80 тысяч долларов.

Кстати, ранее главный архитектор Молодечненского райисполкома заявлял, что строительные работы в производственных зданиях будет невозможно проводить без проектной документации, согласованной в Министерстве культуры, и проведения ее экспертизы, а также будет запрещено видоизменять фасадную часть. С учетом всех этих обстоятельств мы приняли решение о том, что приобретать эти здания нецелесообразно».

Каково же было удивление бизнесмена Николая Апетёнка, когда он узнал, что оба здания проданы частному предприятию «Гардэн плюс» всего за 27 тысяч долларов!

Почему оценочная стоимость уменьшилась в несколько раз? История об этом умалчивает, а строить догадки мы не будем. Но факт остается фактом – у «Эконики» сменился землепользователь, а новая метла, как известно, метет по-новому.

«Ранее к служебному входу нашего магазина свободно подъезжали машины для разгрузки товара, но новый землепользователь решил, что для нас это – большая роскошь, – продолжает Николай Апетёнок. – К нам не высказывались ни устные, ни письменные претензии, но когда рано утром 31 июля прошлого года сотрудники магазина пришли на работу, то увидели возле служебного входа железобетонный забор, который поставили за ночь, а некоторые наши конструкции просто спилили».

«Мои девочки закрыли магазин 30 июля в 23.00, а утром войти уже не смогли, – вспоминает заведующая магазином «Ника» Инна Климович. – Ворота были закрыты, висел замок. И стоял глухой забор, через него не перелезешь. Замуровали даже наш бак с мусором, который мы вывозили регулярно. Приехали машины с продуктами – через окно в магазин хлеб и всё остальное носили. Все покупатели глазами моргали, никто не мог понять, что происходит.

И до сих пор эта ситуация продолжается. Доступ к служебному входу уже почти год нам закрыт, поэтому летом товары в магазин – через окно, зимой – дверь открывали. Очень стало неудобно работать, поставщики злятся. Я понимаю, что в бизнесе у каждого свои интересы, но это как-то уж совсем не по-человечески».

Дальше отношения соседей-бизнесменов стали совсем портиться.

«Через пару дней утром наш экономист заметил, что неизвестные привезли тротуарную плитку на участок, через который проходит наша канализационная система, – рассказывает директор «Эконики». – Потребовал предъявить документы на выполнение работ. Естественно, никто ничего не предъявил, рабочие удалились туда, откуда прибыли.

А 13 августа 2021 года в нашем железобетонном заборе пропали три плиты. Эти плиты обнаружили затем на территории «Гардэн плюс». Если в магазине кто-то украдет, скажем, три пары обуви или три бутылки водки, то что делают с вором? Вызывают милицию, и дальше следует наказание».

В декабре прошлого года из Молодечненского РОВД Николаю Апетёнку прислали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«В ходе проверки Исаков Дмитрий Анатольевич (директор «Гардэн плюс». – Авт.) пояснил, что поскольку забор имеет протяженность около 12 пролетов, выполнен в одном стиле, имеет одинаковую структуру материала, окрашен одним цветом и данный забор огораживает территорию «Гардэн плюс», был приобретен как имущество вместе с капитальным строением, то у него имеются убеждения, что права на данные плиты совместно с капитальным строением перешли к нему, – указывалось в постановлении. – Снятые плиты находятся на неогороженной части земельного участка «Гардэн плюс» со стороны ЧТПУП «Эконика», сохранность которого обеспечивают камеры наружного наблюдения.

…В действиях Исакова Д.А. отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.1.ст.205 УК Республики Беларусь (кража)».

Николай Апетёнок до этого времени пишет жалобы в прокуратуру по поводу хищения плит, но точка в деле пока так и не поставлена. Как не поставлена она и в деле мирного сосуществования двух бизнесменов из Молодечно.

«Гардэн плюс» сдает здание в аренду, но по-прежнему запрещает проезд через свою территорию к магазину «Ника». Директор «Эконики» пытается найти выход из ситуации, пишет письма во все инстанции, но пока безрезультатно.

Из Госкомимущества, отдела землеустройства, Молодечненского райисполкома Николаю Апетёнку приходят ответы, в которых предлагают один и тот же вариант разрешения спора – «возникшие между частным предприятием «Эконика» и частным предприятием «Гардэн плюс» правоотношения регулируются статьями 19 и 45 Кодекса Республики Беларусь о земле. В частности, землепользователь вправе требовать от землепользователя соседнего земельного участка земельного сервитута».

Что такое земельный сервитут? Это «право ограниченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое для обеспечения прохода, проезда, прокладки и эксплуатации газопроводов, нефтепроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, связи и других подобных сооружений, обеспечения водоснабжения и мелиорации, размещения геодезических пунктов, а также для иных целей, которые не могут быть обеспечены без предоставления такого права».

«Сервитут устанавливается по соглашению сторон, но, к сожалению, директор «Гардэн плюс» игнорирует наши обращения, – говорит Николай Апетёнок. – В суд подать невозможно. В суде нужно доказать, что мы вели с руководителем «Гардэн плюс» переговоры по поводу заключения договора сервитута, но все заказные письма в адрес этого предприятия возвращаются обратно, их никто не принимает. Это же не судебная повестка.

Исполком мог бы принять решение, чтобы мирно разрешить этот спор, но он, по сути, самоустранился от проблемы.

«Гардэн плюс» на территории, через которую запретил нам проезд, тоже ничего построить не может, но и нам ставит барьеры. Не исключено, что решили взять измором. Мол, если не справимся с трудностями, то плюнем на свой магазин и продадим его за три копейки. И тогда у них в руках в хорошем месте города окажется целый торговый ряд».

Не известно, чем закончится противостояние двух предпринимателей из Молодечно. Но в этой ситуации удивляет молчание местных властей. Неужели за год невозможно было найти механизмы, которые помирили бы двух местных бизнесменов? Неужто председателю Молодечненского райисполкома Юрию Горлову нужны конфликты между теми, кто дает прибыль в местный бюджет? А может, кто-то и на самом деле заинтересован в том, чтобы бизнес принципиального Николая Апетёнка попал под пресс?

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P.S. Несколько дней мы пытались связаться с директором «Гардэн плюс» Дмитрием Исаковым, чтобы услышать и его комментарий по поводу сложившейся ситуации, но, увы, по мобильному телефону либо никто не отвечал, либо он был недоступен. Хотя мы в любой момент готовы выслушать и другую сторону конфликта.

Публикация из № 24 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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