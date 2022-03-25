Воздушные массы Северной Атлантики принесут облачность, мокрый снег и дождь. Об этом сообщили БЕЛТА в Белгидромете. Уже сегодня ситуация в атмосфере начнет меняться. Воздушные массы с Северной Атлантики принесут много облаков, осадки в виде мокрого снега и дождя, а дискомфорта будет добавлять сильный порывистый ветер.

В пятницу, 25 марта, будет преимущественно без осадков. Ночью местами по юго-востоку Беларуси – небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туманы, местами на дорогах будет гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 4 – плюс 2 градуса, а в дневное время прогнозируется от плюс 9 по востоку до плюс 17 градусов по западу.

В субботу, 26 марта, ночью ожидается преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части Беларуси ожидается кратковременный дождь, по северо-востоку с мокрым снегом. Во многих районах произойдет усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, а днем – от 6 до 13 градусов со знаком плюс, по югу будет до плюс 16 градусов.

В воскресенье, 27 марта, ночью и утром преимущественно по восточной половине страны будет кратковременный снег, мокрый снег, и во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. На отдельных участках дорог будет гололедица. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, а днем достигнет 2-9 градусов тепла, по северо-востоку будет около нуля градусов.

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