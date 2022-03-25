Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению К. в иных действиях сексуального характера, М. – убийстве с целью скрыть другое преступление.

Согласно материалам дела вечером 29 августа 2021 года потерпевшая распивала спиртные напитки в сквере совместно с ранее незнакомыми 32-летним жителем г.Барановичи и 52-летним жителем Дзержинского района. После непродолжительной беседы К. сначала избил женщину, а затем сорвал с нее одежду и против ее воли с применением насилия совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Когда потерпевшая сказала, что сообщит о случившемся в милицию и обоих привлекут к ответственности, М. схватил нож и нанес женщине несколько ударов в область шеи. После этого тело еще живой женщины обвиняемые отнесли к забору, а сами скрылись с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оба мужчины были вскоре задержаны.

Ранее обвиняемые неоднократно привлекались к уголовной ответственности, злоупотребляли спиртными напитками.

После изучения материалов дела в прокуратуре Брестской области согласились с правовой квалификацией содеянного К. по ч.1 ст.167, а М. – по п.8 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Избранную ранее к обвиняемым меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней – заключение под стражу.

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