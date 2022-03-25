В резиденции президента «Дрозды» в Минске продается квартира. Это как?

В резиденции президента «Дрозды» в Минске продается двухкомнатная квартира за 64 900$, заметил Realt.by. Как такое возможно?
Согласно данным кадастровой карты, адрес этого дома такой: Официальная Резиденция Президента Республики Беларусь «Дрозды», 4. Но оказалось, что если внимательно посмотреть на карту, то видно, что дом находится не в самой резиденции, а в ста метрах от нее. И, судя по всему, проезд туда не закрыт шлагбаумом.
Сам дом был построен в 1976 году, еще в СССР, для работников, обслуживающих резиденцию.
В квартире — обычный ремонт. Есть мебель, металлическая дверь и счетчики воды.
Рядом — лесопарк и речка. Проблем с парковкой нет. Есть выезд на проспект Победителей в районе Покровского храма.
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