Что думают специалисты?

Пугая свою аудиторию Украиной, пытаясь объяснить необходимость войны, российская пропаганда ищет всё новые и новые аргументы. Один из них – угроза создания в Украине «грязной» атомной бомбы. Что по этому поводу думают специалисты?

– Радиологического оружия, как правильно называется «грязная» атомная бомба, не существует, – говорит эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. – Во-первых, тут создавать ничего не нужно: берешь ведро радиоактивных отходов, распыляешь обычной взрывчаткой и получаешь загрязненную радиоактивную территорию. И загвоздка в том, что ущерб военным такое оружие нанести не может.

Даже при острой лучевой болезни человек продолжает быть работоспособным еще несколько дней. А военным важно обезвредить противника на поле боя. С радиологическим оружием не получается быстрого эффекта, а территория, где оно будет использовано, станет загрязненной для обеих противоборствующих сторон на десятки лет.

Поэтому, если коротко, не вижу никакого смысла в создании ядерной бомбы. Ее можно сделать за несколько минут. Тем более что хранилищ радиоактивных отходов полно и в Беларуси, и в России, и в Украине.

Сейчас много дезинформации. Например, я слышал, что Украина занимается то ли строительством центрифуг, то ли выделением плутония. То ли в Чернобыльской зоне, то ли на Запорожской станции. Любая страна из отработавшего ядерного топлива может выделять плутоний. Но это еще не бомба. И здесь очень много «но».

Украина является частью договора о нераспространении ядерного оружия. Это значит, все запасы отработавшего ядерного топлива как исследовательских реакторов, так и Запорожской атомной станции, приреакторных бассейнов выдержки находятся под контролем того самого Международного агентства по атомной энергии. И это сложная система контроля. А для того, чтобы получить килограммы плутония, нужны тонны ядерного топлива. Эти операции не сделаешь втайне, в пробирке.

Если у России на самом деле есть какие-то доказательства создания ядерной бомбы на украинских атомных станциях, то следует прямо сейчас обратиться в МАГАТЭ и сделать соответствующее заявление. Призвать туда независимых инспекторов. И такого призыва я не слышал.

Иван СМОЛЯК.

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КСТАТИ

Международное агентство по атомной энергетике МАГАТЭ 3 марта 2022 года приняло резолюцию по поводу ситуации в Украине.

«Совет управляющих выражает сожаление в связи с действиями Российской Федерации в Украине, включая силовой захват контроля над ядерными установками и другие насильственные действия в отношении ряда ядерных установок и ядерного и другого радиоактивного материала, которые создали и продолжают создавать серьезные и прямые угрозы безопасности и физической безопасности этих установок и работающего на них гражданского персонала, значительно повышая риск ядерной аварии или инцидента, что создает опасность для населения Украины, соседних государств и международного сообщества», – говорится в резолюции.

Публикация из № 24 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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