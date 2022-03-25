«Народная Воля» расспросила лидера Белорусской партии левых «Справедливый мир» про политическую активность партий, российско-украинскую войну и инициативу лишить белорусов шенгенских виз.

Кому война, а кому мать родна…

– Сергей Иванович, новая Конституция Беларуси исключает военную агрессию с нашей территории, а в Украине говорят, что российские войска атакуют их с белорусской земли…

– Сегодня трудно сказать, что происходит на самом деле, потому что, к сожалению, появляется очень много различных фейков. Наверное, достоверной информацией обладают лишь те, кто находится в гуще событий, да и то они могут знать только то, что происходит в конкретном месте.

А в целом, конечно, война – это очень плохо. Для всех. Ничего хорошего она не несет. В конце концов всё потом завершается путем заключения мирного договора.

Наша партия высказала свою позицию по поводу происходящих событий. Мы за то, чтобы были остановлены военные действия, мы поддержали процесс переговоров между Россией и Украиной и считаем, что нужно помогать всем тем, кто способствует этому процессу. Потому что только при помощи договоренностей можно чего-то достичь. Военного решения российско-украинской проблемы не существует ни с одной, ни с другой стороны. Чем дольше будет продолжаться военное противостояние, тем больше будет человеческих трагедий. Но, к сожалению, я не обладаю такой возможностью (и в Беларуси, наверное, никто не обладает такой властью), чтобы это дело остановить. Мы можем лишь высказывать свою позицию. Тем более что этот конфликт имеет свою историю, у него много родителей – как со стороны Украины, так и со сторон США, России и других стран. К сожалению, пока не все, кто может повлиять на ситуацию, заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.

Надо понимать, что любая война – это не только горе и трагедия, но и большие деньги. На этом очень многие зарабатывают – по разные стороны конфликта. И некоторые хотели бы, чтобы это всё продолжалось до бесконечности…

– Вас в соцсетях призывали делать какие-то антивоенные акции…

– В реалиях нашей страны провести законным образом любые массовые акции, в том числе и антивоенные, – нереально. При этом надо признать, что у граждан Беларуси имеются полярные отношения к тому, что происходит в Украине. Я знаю семьи, которые эта тема разделила: муж – за одно, а жена – за другое. И очень не хотелось бы, чтобы мы породили у себя внутренний конфликт из-за разного отношения к украинским событиям. Я вижу, как и в соцсетях, и белорусская государственная пропаганда просто разжигают ненависть и вражду на основе того, что происходит. И это очень плохо.

Война в любом случае закончится. На мой взгляд, достаточно быстро – максимум еще месяц-полтора всё будет продолжаться. Начнется постепенное восстановление отношений. Но гибель людей еще долго не забудется ни с одной, ни с другой стороны. И этот шрам будет кровоточить, немало еще людских трагедий будет из-за этого…

– До сих пор не утихла тема возможного вторжения белорусских вооруженных сил в Украину. На ваш взгляд, реально это или нет?

– В этом нет ни военного, ни политического аспекта. Хотя существует много фейков о том, что, дескать, наши там воюют напропалую, и якобы даже витебская десантная дивизия оказалась в Украине – были и такие сообщения. К счастью, всё это оказалось фейком.

Думаю, белорусское руководство тоже не в восторге от того, что произошло в Украине. Мне кажется, оно просто не было поставлено в известность о планах России. И для Беларуси эта война – очень плохо во всех аспектах. Издержки, которые мы несем сегодня, равнозначны тем, которые несет воюющая сторона. Я имею в виду экономические санкции, которые автоматом транслируются на Беларусь, хотя напрямую мы как бы не принимаем в войне участия.

В шаге от конца света

– Что вы думаете про санкции?

– В санкциях никогда не бывает справедливости. Недавно была новость о том, что памперсы подорожали в два раза. Ну при чем тут дети и матери, которые будут страдать от этих санкций, хотя к войне отношения не имеют?

Конечно, потери для экономики будут серьезные, и нельзя сказать, что мы совсем безболезненно всё это переживем.

Но если кто-то считает, что эти санкции полностью уничтожат экономику России, а вслед за ней и Беларуси, то это не так. Практически половина мира не поддерживает санкции и по-прежнему остается торговыми, экономическими, технологическими партнерами. Конечно, будет замедление экономического роста в России, падение жизненного уровня, то же самое ждет и Беларусь, но всё это не смертельно. Выживем, в этом нет сомнений! Но то, что станет хуже, –абсолютно очевидно.

С другой стороны, сегодня для нас нет преград на российском рынке. Оттуда ушли наши прямые конкуренты по многим направлениям, белорусская продукция будет идти туда на ура, значит, производство будет загружено. Мы можем практически на безальтернативной основе быть монополистами в поставке многих товаров промышленности, нефтехимии и продовольствия. Любой кризис – это новые возможности. Как мы ими воспользуемся, чтобы компенсировать потери, – посмотрим.

Мы, возможно, будем получать нефть и газ по цене российских регионов. И это сегодня приличный бонус в условиях, когда газ в Европе очень дорогой, а мы получаем его по 127 долларов за тысячу кубометров. Разница ощутима, и не только для домашних хозяйств. Это еще и удешевление стоимости нашей продукции, для предприятий дешевле обходятся энергоресурсы, соответственно мы можем быть более рентабельными и конкурентоспособными.

– Всё равно: какой будет новая реальность – прогнозировать трудно.

– Безусловно, много вещей, которые мы не можем предсказать. Потому что всё это впервые. Некоторые уповали на то, что, если отключат банки от SWIFT, произойдет коллапс. Но не произошел ведь. Конечно, какие-то трудности будут и у определенных предприятий, и у людей. Но уже очевидно, что не смертельно. И вообще вся эта ситуация создаст новые условия взаимодействия в мировой экономике и будет иметь серьезные последствия для всего мира. Взять хотя бы арест российских активов в США и других странах. Когда священную частную собственность, которая всегда лелеялась и была неприкосновенна в капиталистических странах Запада, изымают у конкретных людей, все понимают: в любой момент так могут поступить с активами каждого. Значит, люди начнут искать какие-то альтернативные источники для своих сбережений. Будет другое отношение к доллару как к мировой расчетной валюте, как к средству сбережения. Это случится не завтра, не сразу, но это неизбежно. Думаю, через какое-то время мы будем жить в новом мире, новой геополитической и геоэкономической реальности. Будет лучше или хуже – посмотрим.

В Европе серьезно активно обсуждают не только вопросы, связанные с войной России против Украины, но и что будет после. Многие говорят о создании новой системы коллективной безопасности в Европе, причем говорится, что в этой системе безопасности должна находиться и Россия. И эта система безопасности должна быть без США.

Мы сегодня находимся если не в шаге, то в двух шагах от конца света. Если вдруг начнется третья мировая война, то на этом современная человеческая цивилизация закончит свое существование. Даже если какая-то часть людей переживет ядерный коллапс, то им придется начинать развитие с каменного века или более ранних периодов.

Пока руководству ядерных держав хватает ума сдерживать процесс начала третьей мировой войны, но потенциальная опасность ее возникновения по-прежнему высока.

Назад, в Беларусь!

– Сегодня некоторые активисты из-за рубежа выступают за то, чтобы белорусам перестали выдавать шенгенские визы. И некоторые аплодируют этой идее. Как вы к этому относитесь?

– Я не поддерживаю этот подход, он абсолютно глупый. Хорошо говорить о санкциях, когда они не затрагивают тебя самого. Тех, кто высказывает подобные мысли, надо первыми лишить шенгенских виз.

– Создатель «Свободного театра» Николай Халезин у себя в «Фейсбуке» на днях написал: «В Вашингтоне провели экстренную встречу в формате «без галстуков» с председателем комитета по международным делам парламента Эстонии Марко Михкельсеном. Обсудили проблемы, связанные с пребыванием на территории Эстонии белорусских беженцев и релокантов, сойдясь в том, что нынешняя ситуация требует серьезного пересмотра и экстренной корректировки. Особенно это касается трех аспектов: запрет на Е-резидентство для граждан РБ, запрет на выдачу виз для белорусов (включая гуманитарные и туристические), запрет на прием студентов из Беларуси в университет Тарту»…

– А какое отношение имеют к этому белорусские студенты? Пусть лучше самого Халезина лишат европейского гражданства и вернут в Беларусь. У него надо забрать право на жительство в Европе и вернуть как белоруса в родную страну. Вот и всё. И я посмотрю, что он запоет.

Хорошо болтать, живя на пособие, которое дают европейские страны, и, получив там вид на жительство, рассказывать, как нужно наказать собственную страну. Халезин ведь тоже белорус. Пусть приезжает домой.

– Некоторые экономисты считают, что любые санкции прежде всего бьют по бедной части населения.

– И никак прицельно не попадают по тем, кто у власти. Может быть, в России по олигархам ударили. Но что касается Беларуси, то все эти персональные санкции – ни о чем разговор. А бедные люди из-за санкций действительно станут нищими, средний класс – бедным. Доводы о том, что из-за санкций рухнет режим, – это просто глупость. Я не знаю ни одного исторического факта, когда санкции привели бы к смене власти в какой-то стране. Знаю другое: иногда иностранное вмешательство полностью разрушало государства. И если белорусы сами хотят разрушить свое государство, в котором родились… Ну не знаю, есть ли у них голова на плечах.

Конечно, можно Беларусь, как Ливию или Ирак, вогнать в каменный век, привести к междоусобной войне на десятилетия и, попивая кофе где-нибудь в Варшаве или Брюсселе, рассуждать о том, как нужно действовать. Я не разделяю такие подходы, они ничего хорошего ни стране, ни людям не принесут.

Партии, ау!

– Вам не кажется, что у нас в последнее время совсем поутихла политическая активность? Акции на День Воли не будет, про политзаключенных вспоминают всё реже и реже… Война всё затмила.

– Всё утихло не из-за войны, а из-за беспрецедентных репрессий, которые обрушились на белорусов в 2020–2021 годах. Война лишь сместила акценты общественного внимания с наших внутренних проблем на внешние.

Кстати, это выгодно для наших властей.

Сейчас у нас нет даже маломальской возможности заниматься активной политической деятельностью с точки зрения ее демонстрации. И изолятор на Окрестина не пустует – там сидят сотни людей за политическую активность. Вот как раз на днях выпустили руководителя минской городской организации нашей партии – он отбыл 14 суток. Посадили за то, что осмелился подать жалобу в избирательную комиссию на их незаконные действия. Его обвинили в несанкционированном пикетировании. Сказали, что проводил одиночный пикет на избирательном участке. У нас есть люди, которые пострадали и за антивоенную позицию, за то, что публично высказывались против войны в Украине.

– А Лукашенко говорит, что «наказывать граждан, выражающих антивоенную позицию, нельзя».

– Однако люди получают за это и штрафы, и сутки. Репрессивная система работает без остановок, поэтому в этих условиях невозможно ожидать от людей какой-то бурной деятельности. Это характерно не только для Беларуси, но и для других стран.

Сейчас ситуация очень похожа на закрытый котел, в котором кипит вода. Пар постепенно скапливается и в любой момент может вырваться наружу. И это произойдет, если ситуация в стране не изменится. Жизнь людей ухудшается, а терпение не бесконечно…

Сейчас надо требовать от властей конкретных мер по поддержке жизненного уровня, в том числе – индексации пенсий, заработной платы. Если власти не предпримут каких-то мер, через определенное время возникнет серьезное недовольство, которое выльется в протестную активность.

Есть много революционеров, которые говорят: давайте выведем народ на улицы. Я не понимаю, зачем подставлять людей. Ну, получим мы еще несколько тысяч человек за решеткой, изобьют их. Ни к чему хорошему это не приведет.

– Что сегодня реально могут политические партии?

– Высказывать требования в адрес правительства, руководства страны решать существующие проблемы. Реагировать на нарушения законодательства. Мы всё это делаем. Другое дело, что это не работает, потому что ни прокуратура, ни другие органы не выполняют свои функции по контролю за соблюдением законности. И в этом большая проблема.

Нет волшебника, который выйдет, махнет волшебной палочкой – и у нас сразу будет правовое государство. Как в любом политическом процессе – должно созреть общество, люди должны сами отстаивать свои права. Пока же я вижу состояние шока, от которого мы всё еще не можем прийти в себя. Кто-то ищет возможность уехать и таким образом решить свои проблемы. Те, кто здесь остался, осторожничают. Все понимают: в сегодняшних условиях потерять работу очень просто, а как дальше жить, особенно если у тебя семья, дети? Сегодня многие стоят на паузе с точки зрения политической активности.

Те, кому кажется, что политические партии сейчас бездействуют, – ну, критикуйте нас, пожалуйста! Было бы хорошо, чтобы вместе с критикой мы получили какой-то внятный совет, что делать в этих условиях. Может, есть люди, которые знают, что делать. Подскажите! Мы с удовольствием отреагируем на хорошие предложения, если это даст хоть какой-то положительный эффект и для страны, и для конкретных людей. А еще лучше – активно вступайте в ряды политических партий, только вместе мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему.

Публикация из № 24 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету

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