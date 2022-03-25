Эксперты проекта «Нашы грошы» рассмотрели причины падения курсов российского и белорусского рубля, а также их некоторого отката назад. Надолго ли это?

Стоимость валюты, как и любого другого товара, определяется спросом и предложением. Если товар пользуется высоким спросом, а его предложение на рынке ограничено, он будет дорожать. И наоборот – если товар особо никому не нужен, но при этом на рынке его много, он будет дешеветь. С деньгами точно так же: если повысился спрос на иностранную валюту, а ее предложение на рынке не увеличилось, курсы доллара и евро вырастут, пишет Thinktanks.by.

Теперь разберемся с тем, что происходит на российском рынке. Когда началась война, стало ясно, что за ней последуют санкции. В этот момент фундаментально в экономике еще ничего не изменилось, однако сформировались сильные негативные ожидания у людей, компаний, инвесторов. Все эти субъекты решили как можно быстрее избавиться от российских рублей и купить иностранную валюту. Как следствие – резкий рост спроса на доллары и евро и распродажа российских рублей. Срабатывает закон спроса и предложения, в считанные часы доллар и евро на российском рынке дорожают примерно на 30% и в ближайшие несколько дней, по мере объявления новых санкций, продолжают расти в цене.

В дело вступает российский центробанк. Его задача – ограничить спрос на иностранную валюту, увеличить спрос на рубли. Из наиболее значимых мер отметим:

Запрет для физлиц на покупку иностранной валюты. Спрос на валюту со стороны граждан был полностью «отрезан» от рынка. А вот формировать предложение валюты люди могут – сдать доллары и евро можно без ограничений.

Запрет на выдачу с валютных вкладов для физлиц более 10 тысяч долларов. Сверх 10 тысяч долларов можно снять только в рублях. Если человеку нужно забрать деньги со счета (например, чтобы оплатить покупку квартиры), он получит в валюте только 10 тыс долларов, а остальные деньги заберет в рублях – то есть ПРОДАСТ валюту, тем самым увеличив ее предложение. Это прямая поддержка для российского рубля.

Обязательная продажа 80% валютной выручки. Если компания, ИП, самозанятый получили выручку в валюте – они обязаны в трехдневный срок обменять 80% выручки на российские рубли. Опять же, такая мера увеличивает предложение иностранной валюты, повышает спрос на рубли и оказывает прямую поддержку российскому рублю.

Переход на рубли в расчетах за поставки энергоносителей покупателям из недружественных стран. То есть, условная Германия, чтобы купить российский газ, должна купить российские рубли за евро. Это должно привести к росту спроса на российский рубль и увеличению предложения иностранной валюты на российском рынке. Но не стоит переоценивать значимость этого события – экспортеры и так должны продавать 80% валютной выручки, то есть обмен валюты на российские рубли и так обязателен. Теперь, в рамках экспорта энергоносителей, продаваться будет не 80%, а 100% – разница есть, но не космическая.

Это далеко не полный список мер, но даже этого уже достаточно, чтобы сбить ажиотажный спрос на доллары и евро, заставить субъектов рынка продавать валюту и покупать рубли.

Не стоит полагать, что проблема с курсом рубля решена. Сейчас свое дело сделали лишь «настроенческие» факторы. На смену им придут фундаментальные. Неминуемое сокращение российского экспорта сократит и валютную выручку, приток иностранных инвестиций будет иссякать, среди физлиц едва ли найдется много желающих продавать дефицитные доллары и евро. Искусственно раздутое предложение иностранной валюты на российском рынке будет сокращаться, а вместе с ним – и поддержка для курса рубля. В качестве противовеса может выступать сокращение импорта (то есть снижение спроса на валюту со стороны импортеров), запрет на покупку валюты для физлиц, введение аналогичных запретов для других участников рынка.

Так или иначе, мы не видим фундаментальных предпосылок для укрепления российского рубля в среднесрочной перспективе.

Что с белорусским рублем?

Первое и главное – белорусский рубль НЕ укрепляется. С момента начала войны и до 8 марта курс бел.рубля практически не менялся, а с 9 марта началось его падение.

Мы уже говорили об этом и повторим – курс бел.рубля определяется не долларом или евро, а валютной корзиной. В нее входят рос.рубль, доллар и евро с удельным весом 50%, 30% и 20%. Если курс доллара вырос, но курс российского рубля снизился, по факту мы получаем «стабильный» белорусский рубль либо даже его укрепление. Именно это происходило первые две недели после 24 февраля – резкое снижение курса рос.рубля одновременно с ростом курсов доллара и евро, пишут эксперты.

Стабильный курс бел.рубля по отношению к корзине говорит о том, что спрос и предложение на валютном рынке Беларуси не изменились. Такое невозможно, и очевидно, что НБРБ задействовал ЗВР для поддержки рубля: продавал валюту, чтобы выровнять дисбаланс между спросом и предложением. Единственное, что произошло на белорусском рынке за период с 24 февраля по 8 марта – это изменение кросс-курсов (евро/рос.руб, доллар/рос.руб) из-за резкого ухудшения ситуации в России.

С 9 марта ситуация изменилась. Меры, предпринятые ЦБРФ, укрепили рос.рубль. Кросс-курсы изменились в более выгодную для Беларуси сторону. Нацбанк выдохнул и перестал активно продавать валюту из резервов, бел.рубль начал слабеть – уже по-настоящему, к корзине. Однако для обывателя это незаметный процесс: ведь курс доллара при этом не только не рос, но и снижался. А именно курс доллара является «маячком стабильности» для белорусов. Нацбанк это прекрасно знает, поэтому предпочел расстаться с некоторой частью ЗВР, чтобы не допустить значительного подорожания доллара вначале. А теперь просто позволяет бел.рублю незаметно падать, пользуясь тем, что рос.рубль не только прекратил падение, но и укрепился. Как следствие, за период с 9 марта бел.рубль упал уже почти на 10%, а никто и не заметил.

Таких жестких мер, как в России, НБРБ пока не принимал. Но кое-какие процессы все же происходят. Мы выделим вот такие важные моменты:

Люди, у которых есть деньги, не всегда могут просто так купить валюту. Наличных долларов и евро нет во многих отделениях, что касается покупки по безналу – многие банки ее ограничили.

Людям, у которых нет денег, не на что купить валюту. Тенденция к «проеданию» валютных заначек наметилась еще в прошлом году. Высокая инфляция и сокращение реальных заработков ее только подстегивают.

Банковская ликвидность зажата. С 24 февраля ни один из банков не захотел временно разместить в Нацбанке свободные средства. Зато многие попросили у Нацбанка денег в кредит. Общий объем таких заявок с 24 февраля составил 7,8 млрд рублей, но Нацбанк удовлетворил только 2,8 млрд. Нет денег у банков – нет кредитов, а значит, предприятиям не на что покупать валюту, более того – ее приходится продавать, чтобы заплатить налоги или зарплаты.

Банки не станут активно покупать валюту, чтобы вернуть ее вкладчикам. Многие банки уже ввели лимиты на выдачу валюты со вкладов – и Нацбанк не возражает.

Банкам, организациям и госорганам разрешили выплачивать «вражеские» долги в бел.рублях, что отчасти решает проблему внешнего долга и его давления на курс рубля.

Всё это сбивает повышенный спрос на валюту. Либо не до конца (ведь рубль сейчас падает), либо полностью (тогда рубль падает потому, что Нацбанк начал выкупать валюту, проданную с 24 февраля по 8 марта).

Важно понимать, что в таких условиях невозможен экономический рост. Невозможно вечно зажимать ликвидность, невозможно заставлять предприятия продавать валюту, которой у нет не будет из-за санкций. Единственное, что возможно – это постоянно отрезать для людей путь к покупке валюты через их нищету. Все, что сейчас предпринимается и на российском, и на белорусском рынке – временные меры в надежде переждать бурю.

Мы не знаем, какой курс доллара будет в Беларуси завтра. Но мы уверены, что через несколько месяцев он будет заметно выше, чем сегодня.

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