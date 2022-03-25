Утром 26 ноября 2021 года Роману Халилову написал старший брат Александр: их маму, 56-летнюю Гаянэ Ахтиян, задержали в собственной квартире в Полоцке. Позже оказалось, что женщину задержали еще накануне.

29 ноября женщину осудили по административной статье на десять суток якобы за неповиновение силовикам. А уже 2 декабря признали подозреваемой по уголовному делу о грубом нарушении порядка и перевезли в Минск на Окрестина.

Почти сразу в телеграм-канале появилось видео с акции солидарности белорусской диаспоры в Варшаве, где Роман Халилов говорит о важности забастовок. В следующем кадре некто неизвестный клеит листовки и рисует баллончиком граффити, потом появляются кадры 2017 года – тогда в Бресте были протесты по поводу декрета о тунеядстве и против строительства аккумуляторного завода, где Роман тоже был. Затем появляется надпись: «Вот что Рома хотел для своей страны». И титры: «Родители в ответе за своих детей…» А дальше показано, как силовики выламывают дверь квартиры, где живет мать анархиста. Следующий кадр – женщина в очках и в розовой вязаной жилетке стоит на коленях и испуганно что-то отвечает силовикам на вопрос: «Почему двери не открываем?» Разобрать, что именно она говорит, невозможно из-за музыки, слышна песня «Судно» белорусской группы «Молчат Дома». В конце видео Гаянэ стоит у стены и говорит, что признает свою вину. Ролик крутили как рекламный на белорусском Ютубе.

– Силовики это видео обрезали. Еще на первой встрече с адвокатом мама сказала, что говорила на камеру «НЕ признаю своей вины». Мама отказалась от дачи показаний. Давление на нее не оказывали. Один раз к ней пришли какие-то люди из непонятного ведомства и сказали, что она неправильно воспитала сына. Адвокат говорит, что держится она бодро, корреспонденция к ней приходит, – рассказывает Роман.

Ситуация с Гаянэ вызвала резонанс в белорусских и зарубежных СМИ, о ней написал российский бизнесмен Михаил Ходорковский.

– Я подписан на инстаграм одного американского анархического журнала. Они в сториз опубликовали новость про мою маму, только написали, что она – мама анархистки. Я с ними списался, они поправили новость и спросили, чем могут помочь, – говорит Роман.

Гаянэ Ахтиян уже в СИЗО исполнилось 57 лет. Она грузинка, родилась в Тбилиси, в начале 1990-х переехала в Беларусь. Женщина была индивидуальным предпринимателем, в последнее время нигде не работала. Маму Роман называет женщиной строгих патриархальных взглядов.

– Большую часть жизни она воспитывала нас с братом одна. Делала всё, чтобы дать нам хорошее образование (мы – айтишники), заставляла много читать, хорошо учиться. Она говорила, что мы должны интегрироваться в местное общество, учить язык, изучать культуру Беларуси. Мама очень справедливый человек, она всегда учила заступаться за слабых, – продолжает рассказывать Роман.

Гаянэ уже задерживали в сентябре 2020 года, женщина выходила на марш солидарности – специально приезжала для этого в Минск. Тогда ее арестовали на 11 суток.

Сам Роман Халилов – активист анархического движения, в 2019 году покинул Беларусь из-за угрозы уголовного дела.

– Я уехал после очередного административного задержания: меня вместе с товарищами схватили на даче под Кобрином. Мы просто отдыхали, когда внезапно подъехали несколько бусов. Оттуда выбежали около 20 сотрудников ОМОНа со щитами и автоматами, положили нас лицом в пол, стали требовать паспортные данные, – вспоминает Роман. – Тех, кто отказывался называть паспортные данные, избивали, некоторых окунали головой в унитаз. Затем всех активистов отвезли в ИВС, продержали там двое суток и отпустили.

Роману пригрозили, что ему недолго быть на свободе. Позже в каналах силовиков распространялась информация, что на Халилова завели уголовное дело за разжигание вражды. Роман не стал ждать ареста и уехал. Остановился в Киеве, сделал вид на жительство, снял квартиру. По его словам, мама была рада, что сын уехал из Беларуси.

– Она же видела, что домой я иногда приходил с разбитым лицом, всегда за меня очень переживала, разделяла мои взгляды на то, что происходит в стране. Когда я уехал, она вздохнула с облегчением. Маму я не видел с тех пор, как покинул Беларусь, – говорит Халилов.

Сейчас Роман находится в Польше.

В августе и сентябре 2020 года задержали знакомых Романа: активистов Александра Францкевича, Андрея Чепюка, гражданина Японии Акихиро Гаевского. Позже стало известно о большом групповом деле «Революционное действие» – его фигуранты проходят по десяткам уголовных статей. Зимой 2021 года в каналах силовиков стали появляться посты с угрозами в адрес уехавших в Украину белорусских анархистов.

– Эти угрозы, конечно, сильно напрягали. Мой товарищ Александр Францкевич, который сейчас находится в СИЗО, в 2019 году был депортирован из Украины, где проживал несколько лет. Силовики писали, что депортируют всех, публиковали списки анархистов, угрожали, что я буду сидеть в соседней камере с арестованными товарищами, – рассказывает Роман.

Весной пропагандисты выпустили несколько материалов про «Революционное действие», в которых о Романе говорилось: «уроженец Грузии, зарегистрированный в Витебской области, через социальные сети, постоянно меняя аккаунты и никнеймы, занимался вербовкой сторонников анархистского движения из числа молодежи 16–20 лет». Халилов проходит по нескольким статьям (полный список см. ниже*), в Беларуси ему грозит около 20 лет лишения свободы.

После посадки самолета с Протасевичем Роман уехал из Украины в Польшу.

28 сентября в Минске погиб сотрудник КГБ. По информации ведомства, его застрелил из ружья «особо опасный преступник», квартиру которого взяли штурмом в рамках отработки адресов людей, причастных к терроризму. Стрелка убили ответным огнем. В результате перестрелки погибли 31-летний боец спецназа КГБ Дмитрий Федосюк и 31-летний сотрудник крупнейшей белорусской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер. Он занимался спортом и был членом Белорусского общества охотников и рыболовов. Его жену Марию Успенскую, которая присутствовала при перестрелке, арестовали. Следственный комитет Беларуси 6 октября сообщал, что по делу задержаны 136 человек, министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сказал 7 октября провластным СМИ, что задержанных около 200.

Роман выступил на акции у белорусского посольства в Варшаве, выразив свое мнение по поводу событий в нашей стране. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни») на Халилова и еще одного анархиста, Евгения Журавского.

При этом Роман не скрывает, что уголовное дело в отношении матери стало для него полной неожиданностью.

– Я ожидал обысков, давления на родных, но об уголовном деле даже не думал. Меня силовики ненавидят, видно было, с каким наслаждением они всё это провернули с мамой. Чтобы сделать еще большую гадость мне, чтобы навредить ей, они будут держать ее в СИЗО максимально долго, – рассуждает Роман.

На вопрос, чувствует ли он вину перед мамой, мужчина отвечает уклончиво:

– Не я же ее посадил.

Роман считает, что подобные вопросы делают его уязвимым, и уверен, что сейчас важно гасить в себе любое чувство вины, собраться с мыслями и выстроить план, как дальше жить.

Сейчас Гаянэ находится в минском СИЗО на Володарского. С ней в камере находятся также «политические» заключенные. Каждую неделю женщину посещает адвокат, держится она бодро и старается не опускать рук. Письма и телеграммы от Романа администрация тюрьмы блокирует, но переписка со вторым сыном Сашей есть.

– Мама пишет, что скучает по нам, и просит сильно не беспокоится за нее. Пишет, что у нее всё есть, – замечает Роман.

Евгения ДОЛГАЯ.

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*Уголовные статьи, по которым проходит Роман Халилов

Ст.285, ч.1 – Создание либо руководство преступной организации (до 13 лет лишения свободы).

Ст.361-1, ч.1 – Создание либо руководство экстремистским формированием (до 7 лет).

Ст.130, ч.3 – Разжигание расовой, религиозной либо иной социальной вражды в составе группы лиц (до 12 лет).

Ст. 361, ч.3 – Призывы к действиям, направленные на причинения вреда национальной безопасности РБ с использованием СМИ или интернета (до 7 лет лишения свободы).

Ст.293, ч.1 – Организация массовых беспорядков (до 15 лет).

Ст.293, ч.3 – Обучение, финансирование либо иное материальное обеспечение массовых беспорядков (до 3 лет).

Ст.339, ч.2 – Хулиганство, совершенное повторно либо группой лиц (до 6 лет).

Следующие три статьи объединены одним эпизодом – поджогом «коктейлями Молотова» Гомельской налоговой инспекции в 2017 году:

ст.295-3, ч.2 – Действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, в составе группы лиц (до 5 лет);

ст.339, ч.3 – Хулиганство, совершенное с применением предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (до 10 лет);

ст.218, ч.3 – Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное организованной группой (до 12 лет).

Аналогичные три статьи объединены другим эпизодом – поджогом рекламного щита управления принудительного исполнения наказания в Ивацевичах в 2017 году:

ст.295-3, ч.2 – Действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ в составе группы лиц (до 5 лет);

ст.339, ч.3 – Хулиганство, совершенное с применением предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (до 10 лет);

ст.218, ч.3 – Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное организованной группой (до 12 лет);

ст.341 – Осквернение сооружений и порча имущества (до 3 лет).

Публикация из № 24 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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